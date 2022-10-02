Son dakika haberi | Göl kenarındaki sazlık yangını büyümeden söndürüldü 3. Sayfa Haberleri Gelen son dakika haberlerine göre Isparta'nın Eğirdir ilçesinde göl kenarında çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Isparta'nın Eğirdir ilçesinde göl kenarında çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Yangın saat 21.00 sıralarında Eğirdir ilçesi Göktaş köyü Karakulak mevkiinde göl kenarındaki sazlıklarda başladı. Göktaş köyü merkezine 200 metre uzaklıktaki yangına Eğirdir Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait itfaiye ekiplerince müdahale edildi. Yangın kontrol altına alınırken çıkış sebebi araştırılıyor. - ISPARTA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Isparta 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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