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Son dakika haberi... Giresun'da uyuşturucu operasyonu

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi... Giresun'da uyuşturucu operasyonu

Edinilen son dakika haberine göre Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışma sonucunda G.D., H.K. ve S.K. isimli şüpheli şahıslardan 43 adet perge hap, 0,8 gram esrar maddesi, 2 adet cam aparatı (bong) ele geçirildi.

"Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına alınan G.D., H.K. ve S.K. isimli şüpheli şahıslar sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Giresun 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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