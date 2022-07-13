Son dakika haberi | Giresun'da trafik kazası: 3'ü çocuk 8 yaralı Son dakika gelişmesine göre Giresun'un Bulancak ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı. Giresun'un Bulancak ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı. Kaza Bulancak ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu Fatoğlu kavşağı mevkiinde meydana geldi. Canan Sarı (41) yönetimindeki 34 PH 2345 plakalı otomobil ile İlhan Alkan (45) yönetimindeki 28 ABY 766 plakalı otomobil Fatoğlu kavşağı mevkiinde çarpıştı. Meydana gelen kazada araç sürücülerinin yanı sıra otomobillerde bulunan Linda Brasle (44), Zafer Alkan (40), Sedanur Altındağ (20), N.B.A. (13), Z.S.S. (17) ve M.N.S. (14) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesine kaldırıldı. - GİRESUN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haberi | Giresun'da trafik kazası: 3'ü çocuk 8 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.