Son dakika haberi | Gezi davası eylemine Türk bayraklı tepki

BOLU (İHA) - Bolu'da, Gezi davası kararlarını protesto etmek için bir araya gelen gruba bir vatandaş Türk bayrağıyla tepki gösterdi.

Bolu'da, Emek ve Demokrasi Platformu üyesi bir grup Gezi davası kararlarını protesto etmek amacıyla Kent Meydanı'nda bir araya geldi. Grubun basın açıklamasını yaptığı sırada elinde Türk bayrağıyla olay yerine gelen Mahmut Alam isimli şahıs sloganlar atarak Gezi davası kararlarını protesto eden gruba tepki gösterdi. Osman Kavala aleyhine sloganlar atan Alan, polis ekipleri tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.

Geniş güvenlik önleminin alındığı basın açıklamasında grup olaysız bir şekilde dağıldı. - BOLU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa