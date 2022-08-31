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Son dakika haberi: Gevaş'ta trafik kazası: 3 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi: Gevaş'ta trafik kazası: 3 yaralı

Son dakika haberler: Van'ın Gevaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Van'ın Gevaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Tatvan karayolu üzerinde bulunan Balaban mevkiinde meydana geldi. Tatvan istikametinden Van'a seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 DJA 263 plakalı Fiat Egea marka otomobilinin şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay sonrası bölgeye, sağlık ekipleri, jandarma ve Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Gevaş Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan yaralılar görevliler tarafından çıkartılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balaban Gevaş Van 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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