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Son dakika haberi! Gerze'de şantiye bekçisi silahla yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi! Gerze'de şantiye bekçisi silahla yaralandı

Son dakika habere göre Sinop'un Gerze ilçesinde bir inşaat şantiyesi bekçisi, kendisine düzenlenen silahlı saldırıda yaralandı.

Sinop'un Gerze ilçesinde bir inşaat şantiyesi bekçisi, kendisine düzenlenen silahlı saldırıda yaralandı.

Olay, dün gece saatlerinde Gerze ilçesi Çakallı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çakallı köyü yol üzerinde bir inşaat alanındaki şantiyede bekçilik yapan F.K.(27), kendisine düzenlenen silahlı saldırıda yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gerze Devlet Hastanesi'ne kaldırılan F.K.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince tespit edilen saldırgan U.A.(32), kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerince soruşturma başlatılırken olayın alacak-verecek kavgası olduğu tahmin ediliyor. - SİNOP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Sinop Gerze 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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