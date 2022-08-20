Son dakika haberi: Geri Gönderme Merkezi'nde yangın çıkaran 20 kişi tutuklandı 3. Sayfa Haberleri Gelen son dakika haberine göre Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan Geri Gönderme Merkezi'nde yangın çıkaran 20 düzensiz göçmen tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan Geri Gönderme Merkezi'nde yangın çıkaran 20 düzensiz göçmen tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye göre dün akşam saatlerinde Geri Gönderme Merkezi'nde serbest kalmak isteyen düzensiz göçmenler yangın çıkardı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken olayları başlattığı tespit edilen 20 düzensiz göçmen gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan 20 kişi, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece; 'kamu malına zarar verme', 'Görevi yaptırmama ve direnme' ve 'Kasten yangın çıkarma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kocasinan Kayseri 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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