Son dakika haberi... Genç ilçesindeki yangın, ormana sıçramadan söndürdü 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberler: Bingöl'ün Genç ilçesindeki bir mezrada 3 yerde çıkan yangın, ormana sıçramadan ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Bingöl'ün Genç ilçesindeki bir mezrada 3 yerde çıkan yangın, ormana sıçramadan ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, Genç ilçesine bağlı Meşedalı köyü Korkut mezrasında 3 farklı noktada yangın çıktı. Dumanları gören yöre sakinleri, durumu Genç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye giden itfaiye ekipleri, yangını ormana sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. - BİNGÖL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İtfaiye Bingöl 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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