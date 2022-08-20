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Son dakika haberi | Gaziantep Valisi Gül: "İlk belirlemelere göre 15 vefat eden vatandaşımız var. 3 itfaiye görevlisi, 2 sağlık görevlisi, 2 gazeteci arkadaşımız vefat...

3. Sayfa Haberleri

Bir son dakika haberine göre Gaziantep Valisi Gül: "İlk belirlemelere göre 15 vefat eden vatandaşımız var. 3 itfaiye görevlisi, 2 sağlık görevlisi, 2 gazeteci arkadaşımız vefat etti" GAZİANTEP - Gaziantep'te otobanda meydana gelen feci kazaya ilişkin olay yerine gelen Gaziantep Valisi Davut Gül açıklamalarda bulundu.

Gaziantep Valisi Gül: "İlk belirlemelere göre 15 vefat eden vatandaşımız var. 3 itfaiye görevlisi, 2 sağlık görevlisi, 2 gazeteci arkadaşımız vefat etti"

GAZİANTEP - Gaziantep'te otobanda meydana gelen feci kazaya ilişkin olay yerine gelen Gaziantep Valisi Davut Gül açıklamalarda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep İtfaiye 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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