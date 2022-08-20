Son dakika haberi | Gaziantep Valisi Gül: "İlk belirlemelere göre 15 vefat eden vatandaşımız var. 3 itfaiye görevlisi, 2 sağlık görevlisi, 2 gazeteci arkadaşımız vefat... 3. Sayfa Haberleri Bir son dakika haberine göre Gaziantep Valisi Gül: "İlk belirlemelere göre 15 vefat eden vatandaşımız var. 3 itfaiye görevlisi, 2 sağlık görevlisi, 2 gazeteci arkadaşımız vefat etti" GAZİANTEP - Gaziantep'te otobanda meydana gelen feci kazaya ilişkin olay yerine gelen Gaziantep Valisi Davut Gül açıklamalarda bulundu. Gaziantep Valisi Gül: "İlk belirlemelere göre 15 vefat eden vatandaşımız var. 3 itfaiye görevlisi, 2 sağlık görevlisi, 2 gazeteci arkadaşımız vefat etti" GAZİANTEP - Gaziantep'te otobanda meydana gelen feci kazaya ilişkin olay yerine gelen Gaziantep Valisi Davut Gül açıklamalarda bulundu. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Gaziantep İtfaiye 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haberi | Gaziantep Valisi Gül: 'İlk belirlemelere göre 15 vefat eden vatandaşımız var. 3 itfaiye görevlisi, 2 sağlık görevlisi, 2 gazeteci arkadaşımız vefat... - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.