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Son dakika haberi | Gaziantep'te uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 76 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi | Gaziantep'te uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 76 gözaltı

Son dakika haberlerine göre Gaziantep'te, son 15 gün içerisinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 46 kilo esrar ile muhtelif uyuşturucu ve kaçak malzemeler ele geçirildi.

Gaziantep'te, son 15 gün içerisinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 46 kilo esrar ile muhtelif uyuşturucu ve kaçak malzemeler ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 76 şüpheli şahıstan 10'u tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6-21 Temmuz 2022 tarihleri arasında adli makamların koordinesinde kaçakçılık olayları ve uyuşturucuyla mücadele operasyonları yaptı. İcra edilen operasyonlar çerçevesinde çok sayıda adrese baskın yapıldı.

46 kilo esrar ile muhtelif uyuşturucu ve kaçak malzemeler ele geçirildi

Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda 46 kilo esrar, 132 gram eroin, 65 gram metamfetamin, 3 bin 400 adet sigara filtresi, 7 bin 200 adet sigara kağıdı, 8 bin adet makaron, bin 349 paket kaçak sigara, 583 kök kenevir, 18 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 12 adet tarihi eser kitap ve 5 bin 850 TL suçtan elde edilen para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 76 şüpheliden 10'u tutuklandı

Operasyonlar sırasında uyuşturucu ve kaçakçılıkla ilgili 76 şahıs gözaltına alındı. Haklarında yasal işlem başlatılan 76 şahıstan 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep Jandarma 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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