Gaziantep haberleri: Gaziantep'te trafik kazası: 2'si ağır 8 yaralı

Gaziantep habere göre Gaziantep'te trafik kazası: 2'si ağır 8 yaralı Gaziantep-Nizip karayolunda hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Gaziantep'te trafik kazası: 2'si ağır 8 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep-Nizip karayolunda hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep-Nizip karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 27 AET 807 plakalı otomobil ile plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç karayolunda kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, feci kazada 2'si ağır 8 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.