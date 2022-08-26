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Son dakika haberi: Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 2 örgüt üyesi tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi: Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 2 örgüt üyesi tutuklandı

Son dakika haber... Gaziantep'te yapılan operasyonda PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 örgüt üyesi yakalandı.

Gaziantep'te yapılan operasyonda PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 örgüt üyesi yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıslardan 2'si tutuklanırken 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün muhtemel eylem ve faaliyetlerin deşifre edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyon sonucunda, terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 örgüt üyesi yakalandı. Yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel içerikli doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Yakalanarak gözaltına alınan örgüt üyesi 3 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıslardan 2'si tutuklanırken 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Gaziantep PKK 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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