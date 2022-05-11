Son dakika haberi! Gaziantep'te masaj salonuna fuhuş baskını: 14 gözaltı - Haberler

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Son dakika haberi! Gaziantep'te masaj salonuna fuhuş baskını: 14 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi! Gaziantep'te masaj salonuna fuhuş baskını: 14 gözaltı

Son dakika haberlerine göre Gaziantep'te fuhuş yapıldığı belirlenen masaj salonuna operasyon düzenlendi.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te fuhuş yapıldığı belirlenen masaj salonuna operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesinde masaj salonu olarak faaliyet gösteren bir adreste fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine adrese operasyon yaptı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyon sonucu 14 kişi gözaltına alındı. Operasyon sonrası fuhuş yaptığı belirlenen 11 kişiye para cezası uygulanırken, 3 şüpheli ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ü.T. ve F.Ç., 'fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini' suçlarından tutuklanırken, H.H. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Gaziantep, Masaj, 3. Sayfa, Haberler

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