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Son dakika haberi... Gaziantep'te korkunç kaza... Küçük çocuğun aracın altında kalarak metrelerce sürüklendiği anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri... Gaziantep'te korkunç kaza... Küçük çocuğun aracın altında kalarak metrelerce sürüklendiği anlar kamerada Aracın altında metrelerce sürüklendi, hafif yaralandı Gaziantep'te kardeşine yetişmek için koşarak ana caddeye çıkan küçük çocuk hafif ticari aracın altında kalarak metrelerce sürüklendiği...

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te korkunç kaza... Küçük çocuğun aracın altında kalarak metrelerce sürüklendiği anlar kamerada

Aracın altında metrelerce sürüklendi, hafif yaralandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te kardeşine yetişmek için koşarak ana caddeye çıkan küçük çocuk hafif ticari aracın altında kalarak metrelerce sürüklendiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Korkunç kazada ölümden dönen 7 yaşındaki Eren Durgun, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Vatan Mahallesi'nde 2 gün önce sabah saatlerinde yaşandı. İddiaya göre 7 yaşındaki Eren Durgun evden kardeşiyle birlikte fırından ekmek almak için çıktı. Ana caddeye doğru koşan kardeşine yetişmek için koşmaya başlayan Durgun, aniden caddeye çıktı. O sırada caddede seyir halinde olan plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç Durgun'a çarparak altına aldı. Talihsiz çocuk aracın altından metrelerce sürüklenirken çevrede kazayı gören vatandaşlar ile sürücü büyük şok yaşadı. Hafif yaralanan 7 yaşındaki çocuğun yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. Yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Durgun, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Korku dolu anlar kameraya yansıdı

Korkunç kaza anı cadde üzerinden bulunan bir evin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde Eren'in kardeşine yetişmek için koşarak yola çıktığı anlar yer alırken hafif ticari aracın küçük çocuğa çarparak altına aldığı anlar kameraya yansıdı. O sırada şok yaşayan sürücünü fren yerine gaza bastığı anları güvenli kamerasına saniye saniye kaydetti.

İhlas Haber Ajansı / Muhammet Abdulkadir Esen - 3. Sayfa

Gaziantep, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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