Gaziantep haberleri... Gaziantep'te kaza yapan otobüsün İstanbul Otogarından çıkış anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Gaziantep haberler... Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre, 16 kişi hayatını kaybettiği çok sayıda kişi yaralandığı kazaya karışan otobüsün İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarından çıkış yaptığı anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre, 16 kişi hayatını kaybettiği çok sayıda kişi yaralandığı kazaya karışan otobüsün İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarından çıkış yaptığı anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Gaziantep'te yolcu otobüsünün daha önce yaşanan bir kazaya neden olan ekiplerin arasına dalması sonucu İhlas Haber Ajansı Gaziantep Bölge Müdürlüğü'nde çalışan 2 muhabir ile 3 itfaiye eri ve 4 sağlık çalışanı olmak üzere toplam 16 kişi hayatını kaybederken, 21 kişi de yaralandı. Kazaya karışan otobüsün ise İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarından çıkış noktasına doğru gittiği ve uygulama noktasında durarak, ekipleri bildiği verdiği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, otobüsün uygula noktasında durduğu ve otobüs görevlisinin ise polislere bilgi vermek için araçtan indiği görülüyor.

(Selim Bayraktar - Mehmet Başa/İHA)