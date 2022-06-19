Son dakika haberleri! Gaziantep'te kaçak sigara ve elektronik sigara operasyonu: 3 gözaltı - Haberler

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Son dakika haberleri! Gaziantep'te kaçak sigara ve elektronik sigara operasyonu: 3 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bir son dakika haberine göre - Gaziantep'te kaçak sigara ve elektronik sigara operasyonu: 3 gözaltı Gaziantep'te 4 bin 429 adet sigara ile 110 adet elektronik sigara ele geçirildi Gaziantep'te gümrük kaçağı olduğu belirlenen 4 bin 429 adet sigara ile 110 adet elektronik sigara ele geçirildi.

- Gaziantep'te kaçak sigara ve elektronik sigara operasyonu: 3 gözaltı

Gaziantep'te 4 bin 429 adet sigara ile 110 adet elektronik sigara ele geçirildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te gümrük kaçağı olduğu belirlenen 4 bin 429 adet sigara ile 110 adet elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık operasyonu düzenledi. Yapılan operasyon sırasındaki aramalarda gümrük kaçağı 4 bin 429 adet sigara ile 110 adet elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs yakalandı.

Yakalanan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / Said Vakkas Yağcı - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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