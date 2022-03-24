Gaziantep'te makaron operasyonu

GAZİANTEP Gaziantep'te polis ekipleri bir işyerine düzenlediği operasyonda 364 bin 800 adet boş ve dolu makaron ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şehitkamil ilçemizde bir iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda iş yerindeki bölmeleri tek tek arayan ekipler, koliler içerisinde 356 bin 200 adet boş makaron, 8 bin 600 adet doldurulmuş olmak üzere toplam 364 bin 800 adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Ekipler, olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı.