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Son dakika haberi... Gaziantep'te FETÖ/PDY'nin finans ayağına operasyon: 9 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi... Gaziantep'te FETÖ/PDY'nin finans ayağına operasyon: 9 gözaltı

Son dakika haberi... Gaziantep'te, terörizmin finansmanının önlenmesi amacıyla FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik "Gazi Turgut Aslan Mahrem Kurye Operasyonu" yapıldı.

Gaziantep'te, terörizmin finansmanının önlenmesi amacıyla FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik "Gazi Turgut Aslan Mahrem Kurye Operasyonu" yapıldı. Operasyon sonucunda FETÖ örgütü yakınlarına finansal destek sağladığı belirlenen 9 şüpheli şahıs gözaltına alınırken 464 bin TL para ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terörizmin finansmanının önlenmesi amacıyla FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik "Gazi Turgut Aslan Mahrem Kurye Operasyonu" yaptı. Yapılan operasyon sonucunda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mali yapılanması içerisinde faaliyet gösteren 9 şahsın, tutuklu/hükümlü veya adli işlem gören örgüt üyelerine veya 1. derece yakınlarına düzenli şekilde aylık para yatırarak örgütsel finans sağladıkları tespit edildi. FETÖ örgütü yakınlarına finansal destek sağlayan 9 şüpheli şahıs yakalandı.

Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ise 464 bin TL para, 1 adet 1 dolar, 2 adet av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 187 adet fişek ile çok sayıda doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında ise yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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