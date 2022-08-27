Gaziantep haberi! Gaziantep'te dev uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı 3. Sayfa Haberleri Gaziantep haberlerine göre Gaziantep'te dev uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı Özel harekat, dron ve dedektör köpek destekli operasyonda 43 kök kenevir bitkisi ele geçirildi Gaziantep'te, 37 ekipten oluşan 88 personelin katılımı, özel harekat, dedektör köpek ve dron destekli narkotik operasyonu yapıldı. Gaziantep'te dev uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı Özel harekat, dron ve dedektör köpek destekli operasyonda 43 kök kenevir bitkisi ele geçirildi GAZİANTEP - Gaziantep'te, 37 ekipten oluşan 88 personelin katılımı, özel harekat, dedektör köpek ve dron destekli narkotik operasyonu yapıldı. Belirlenen 11 adrese yönelik operasyonda 43 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, 20 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 11 adrese yönelik narkotik operasyonu yaptı. 37 ekipten oluşan 88 personelin katılımıyla dev operasyon Toplam 37 ekipten oluşan 88 personelin katılımı, Özel Harekat Polisi, dron ve narkotik dedektör köpek destekli operasyonda baskın yapılan adreslerde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 43 kök kenevir bitkisi, 40 gram esrar, 6 gram metamfetamin (ateş-buz) ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda sonucunda 20 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan 20 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Said Vakkas Yağcı Gaziantep Narkotik 3. Sayfa Haberler

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