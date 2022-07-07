Gaziantep'te camiyi yakmaya çalıştığı iddia edilen zanlı yakalandı Gaziantep Valiliği, bir caminin kapısını yakan şüphelinin gözaltına alındığını belirtti. Gaziantep Valiliği, bir caminin kapısını yakan şüphelinin gözaltına alındığını belirtti. Valilikten yapılan açıklamada, 15 Temmuz Mahallesi'ndeki Ökkes Eruslu Camisi'nde bir şahsın camiyi yakmaya çalıştığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekiplerinin sevk edildiği kaydedildi. Açıklamada, "E.A'nın (50) caminin kapısını benzin dökmek suretiyle ateşe verdiği tespit edilmiştir. Akabinde şahıs yakalanarak, muhafaza altına alınmış, cami kapısı söndürülmüştür. Şüpheli E.A'nın kasten yaralama, basit yaralama, halkı korku ve paniğe düşürecek patlayıcı madde taşımak suçlarından kaydı mevcut olup, olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam etmektedir." ifadelerine yer verildi. AA / Adsız Günebakan - 3. Sayfa Gaziantep Valiliği 3. Sayfa Güncel Haberler

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