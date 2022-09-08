Son dakika haberi: Gaziantep'te 2 otomobil çalan 2 şüpheli tutuklandı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haber... Gaziantep'te farklı tarihlerde meydana gelen 2 otomobil hırsızlığı olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen 2 şüpheli şahıs yakalandıktan sonra sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı. Gaziantep'te farklı tarihlerde meydana gelen 2 otomobil hırsızlığı olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen 2 şüpheli şahıs yakalandıktan sonra sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesinde farklı tarihlerde meydana gelen 2 otomobil hırsızlığı olayı ile ilgili çalışma yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, 2 otomobil hırsızlığı olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen K.Y. ve M.M.K. isimli 2 şüpheli şahıs, adreslerine yapılan operasyonla yakalandı. Yakalanan 2 şüpheli, yapılan yasal işlemlerin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı. - GAZİANTEP Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Gaziantep 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haberi: Gaziantep'te 2 otomobil çalan 2 şüpheli tutuklandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.