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Son dakika haberi | Freni boşalan asfalt kamyonu otomobile çarpıp devrildi : 6 yaralı

Son dakika haber: Freni boşalan asfalt kamyonu otomobile çarpıp devrildi : 6 yaralı Karabük'te frenleri boşalan kamyonun otomobile çarpıp devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

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Freni boşalan asfalt kamyonu otomobile çarpıp devrildi : 6 yaralı

KARABÜK - Karabük'te frenleri boşalan kamyonun otomobile çarpıp devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza Safranbolu- Karabük karayolu Sanayi Kavşağında meydana geldi. Mustafa Giriş idaresindeki 78 BD 931 plakalı İl Özel İdaresine ait asfalt dökme kamyonu iddiaya göre frenlerinin boşalması nedeniyle kavşaktan dönüş yapan Emre Esen idaresindeki 34 NA 744 otomobile çarparak devrildi. Kazada sürücülerle birlikte Musa Arslan, İsmail Gergen

Raşit Lafçı ve Ezgi Esen yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, UMKE ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaralılar ekiplerin yardımıyla çıkarılırak sağlık ekiplerine teslim edilirken ilk müdahalelerinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - 3. Sayfa

Safranbolu Karabük 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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