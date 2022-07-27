Son dakika haber | 7 büyüklüğünde deprem: 4 ölü

Filipinler'in Abra kentinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde en az 4 kişi hayatını kaybetti.

Filipinler'in Abra kentinde 7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Filipinler İçişleri Bakanı Benhur Abalos şiddetli sarsıntı nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, depremin etkisiyle bir saat kulesinden parçalar koptuğu ve insanların panik içinde kaçtığı görüldü. Depremin ardından görüntülenen bir markette ise çok sayıda rafın yıkıldığı ve ürünlerin yere saçıldığı kaydedildi. Depreme iş yerinde yakalanan güvenlik görevlisi Michael Brillantes, "Yer sanki salıncaktaymışım gibi sallandı ve elektrikler aniden kesildi. Ofisin dışına koştuk. Çığlıklar duydum ve birçok kişi ağlıyordu" dedi.

HASTANELER BOŞALTILDI

Filipinler'in başkenti Manila'dan da hissedilen deprem nedeniyle en az 2 hastane boşaltıldı. Çok sayıda hasta tekerlekli sandalyelerle sokağa çıkarıldı. Olay yerindeki Filipin Kızılhaçı ve sağlık görevlileri, hastaların tedavilerine sokaklara yerleştirilen yataklarda devam etti.

Filipinler'de 1990 yılında meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetmişti.

(İHA)