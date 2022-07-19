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Son dakika haberi: FETÖ operasyonlarında yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi: FETÖ operasyonlarında yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı

Son dakika haberi: Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan yürütülen soruşturmalar çerçevesinde 2 şahıs polis tarafından yakalanırken, şahıslardan biri tutuklandı.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan yürütülen soruşturmalar çerçevesinde 2 şahıs polis tarafından yakalanırken, şahıslardan biri tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, operasyonlar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonlarda Esentepe mahallesinde ikamet eden ve KHK ile kapatılan askeri okul öğrencisi Mehmet D., ile Nazmi Saatçi mahallesinde ikamet eden ve Fas ülkesinde örgütsel olarak faaliyet yürüttüğü belirlenen Ahmet Ö., (Bylock kullanıcısı) isimli şahıslar gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan Mehmet D., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, Ahmet Ö., hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Karahisar 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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