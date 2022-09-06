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Son dakika haber! Fatma Kovan'ı öldüren eski koca müebbet hapse çarptırıldı

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Son dakika haber! Fatma Kovan'ı öldüren eski koca müebbet hapse çarptırıldı

Son dakika haberlerine göre Denizli'de ellerini bağladığı eski eşi Fatma Kovan'ı çocuğunun gözü önünde öldüren katil Osman Ayvaz, hiçbir indirim uygulanmaksızın müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Denizli'de ellerini bağladığı eski eşi Fatma Kovan'ı çocuğunun gözü önünde öldüren katil Osman Ayvaz, hiçbir indirim uygulanmaksızın müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Denizli'nin Çal ilçesine bağlı Sazak Mahallesi'nde 6 Mart 2021 tarihinde meydana gelen olayda 24 yaşındaki Fatma Kovan, 7 yaşındaki oğlunu almak için gittiği evde eski eşi Osman Ayvaz tarafından çocuğunun gözü önünde elleri bağlanarak pompalı tüfekle öldürülmüştü. Hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis talebiyle dava açılan tutuklu sanık Osman Ayvaz, 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 6. duruşmasında iyi hal ve haksız tahrik indirimi uygulanmaksızın müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

(Eren Elyesa Polat - İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Denizli 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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