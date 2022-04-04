Son dakika haberi... Fatih Süleymaniye'de üç katlı bir binanın girişinde bulunan otoparkta çıkan yangında patlama meydana geldi. - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Fatih Süleymaniye'de üç katlı bir binanın girişinde bulunan otoparkta çıkan yangında patlama meydana geldi.

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberi... Fatih Süleymaniye'de üç katlı bir binanın girişinde bulunan otoparkta çıkan yangında patlama meydana geldi.

Son dakika haber... Fatih Süleymaniye'de üç katlı bir binanın girişinde bulunan otoparkta çıkan yangında patlama meydana geldi.

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Fatih Süleymaniye'de üç katlı bir binanın girişinde bulunan otoparkta çıkan yangında patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle binanın giriş katında hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Süleymaniye, Patlama, Fatih, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title