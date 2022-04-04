Son dakika haberi... Fatih Süleymaniye'de üç katlı bir binanın girişinde bulunan otoparkta çıkan yangında patlama meydana geldi.
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Son dakika haber... Fatih Süleymaniye'de üç katlı bir binanın girişinde bulunan otoparkta çıkan yangında patlama meydana geldi.
FATİH, İSTANBUL (İHA) - Fatih Süleymaniye'de üç katlı bir binanın girişinde bulunan otoparkta çıkan yangında patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle binanın giriş katında hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - İSTANBUL
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