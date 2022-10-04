Son dakika haberi | Farklı işyerlerinden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

Eskişehir'de farklı işyerlerinden hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kentte farklı tarih ve yerlerde gerçekleşen hırsızlık olayları üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan saha ve kamera çalışmaları neticesinde, farklı işyerlerinden; 44 paket çeşitli marka sigara, kol saati, tablet, av bıçağı ve farklı miktarlarda para hırsızlıklarını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli yakalandı. Ayrıca aynı şahsın Mustafakemalpaşa, Hoşnudiye, Mamure mahallelerinde gerçekleşen 9 adet hırsızlık olayının da şüphelisi olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelinin, mahkemece tutuklandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR