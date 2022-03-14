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Son dakika haberi | Fare gibi girdikleri bağ evinden 10 bin liralık kazan çaldılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi | Fare gibi girdikleri bağ evinden 10 bin liralık kazan çaldılar

Son dakika haber: Tunceli'nin Pertek ilçesinde girdikleri bağ evlerinden 10 bin lira değerinde bakır kazan çalan şüpheliler, kayıplara karıştı.

TUNCELİ (İHA) - Tunceli'nin Pertek ilçesinde girdikleri bağ evlerinden 10 bin lira değerinde bakır kazan çalan şüpheliler, kayıplara karıştı.

Olay, Tunceli'nin Pertek ilçesine bağlı Soğukpınar Mahallesi'nde bulunan bağ evlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından bağ evlerindeki pencereler yaklaşık 50 santimetre kırılarak içeri girildi. Hırsızlar, 4 ailenin pekmez ve pestil üretiminde kullandığı piyasa değeri yaklaşık 10 bin lira olan bakır kazanları çalarak kayıplara karıştı. Sabah bakır kazanları göremeyen ev sahipleri, durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çalınan malzemelerin bulunması için geniş çaplı inceleme başlattı.

Kazanları çalınan Müslim Kara, "Hırsızlar bu sefer de bağ evlerini hedefe koymuşlar. Pestil ve pekmez yapımında kullandığımız bakır ve alüminyum kazanlarımızı çalmışlar. Piyasa değeri 10 bin liralık malzemelerimiz çalındı. Çalınan malzemelerimizin bir an önce bulunarak bize teslim edilmesini istiyoruz" dedi.

Emniyet ekipleri, şüphelilerin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor. - TUNCELİ

Son dakika haberi | Fare gibi girdikleri bağ evinden 10 bin liralık kazan çaldılar

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tunceli, 3. Sayfa, Haberler

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