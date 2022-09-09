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Son dakika haberi... Fabrika inşaatında ölen işçinin cenazesi memleketine gönderildi

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi... Fabrika inşaatında ölen işçinin cenazesi memleketine gönderildi

Son dakika haberine göre Gaziantep'te inşaat halindeki fabrikada işçilerin çalıştığı platformun çökmesi sonucu hayatını kaybeden 44 yaşındaki işçinin cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine gönderildi.

Gaziantep'te inşaat halindeki fabrikada işçilerin çalıştığı platformun çökmesi sonucu hayatını kaybeden 44 yaşındaki işçinin cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine gönderildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Gaziantep 5.Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrika inşaatında meydana geldi. İddiaya göre, inşaatta işçilerin üzerinde çalıştığı metal platform çöktü. İnşaat alanında büyük panik yaşanırken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, metal platformun altında kalan 2'si ağır 5 yaralıyı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çeşitli hastanelere kaldırdı. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı işçilerden üç çocuk babası Abdullah Yüzbaşı (44), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yüzbaşı'nın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Gaziantep Elbistan 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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