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Evinden kokular gelen 60 yaşındaki adam ölü bulundu

3. Sayfa Haberleri

Evinden kokular gelen 60 yaşındaki adam ölü bulundu Esenyurt'ta bir evden kötü kokular geldiği ihbarıyla eve giren polis ekipleri, evde yalnız yaşayan 60 yaşındaki adamın cansız bedeniyle karşılaştı.

Evinden kokular gelen 60 yaşındaki adam ölü bulundu

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir evden kötü kokular geldiği ihbarıyla eve giren polis ekipleri, evde yalnız yaşayan 60 yaşındaki adamın cansız bedeniyle karşılaştı. Ekiplerin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.

Olay, Fatih Mahallesi 933.Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın 1'inci katında tek başına yaşayan ve kimliği henüz öğrenilemeyen şahıstan bir süre haber alınamadı. Apartman sakinleri, daireden kötü kokuların gelmesi üzerine durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, kapıyı kırarak dairenin içine girdi. Yerde yatar halde bulunan adamın, yapılan ilk kontrollerde ölü olduğu tespit edildi. Cansız bedeni şişen adamın 3-4 gün önce öldüğü tahmin ediliyor.

Apartman sakini bir vatandaş, "Koku oldu. Yalnız yaşıyor. Gece 10-11 saatlerinde eve geliyordu. 50-55 yaşlarındaydı. Adamın sağlık durumu iyiydi" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ensar Kıranlıoğlu - 3. Sayfa

Esenyurt 3. Sayfa Haberler

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