Son dakika haberi: Evde sahte alkol üretimine jandarma baskını 3. Sayfa Haberleri Son dakika habere göre Antalya'nın Kepez ilçesinde bir şahsın evine jandarma tarafından düzenlenen baskında, 61 şişe sahte alkol ele geçirildi. Antalya'nın Kepez ilçesinde bir şahsın evine jandarma tarafından düzenlenen baskında, 61 şişe sahte alkol ele geçirildi. Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Kepez Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Kepez ilçesi Şelale Mahallesi'nde M.D.'nin evinde alkol satışı yaptığını belirledi. Şahsın evinde yapılan aramada, 61 adet şişelenmiş sahte alkol ele geçirildi. Gözaltına alına şahsın işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - ANTALYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Antalya Kepez 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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