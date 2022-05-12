Son dakika haberi! Eskişehir'deki pompalı tüfekli cinayet davasında mütalaa verildi

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de alacak verecek meselesi nedeniyle 1 kişinin pompalı tüfekle başından vurularak öldürülmesiyle ilgili 2 sanığın yargılandığı davada mütalaa verildi.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına maktul Oğuz Akdoğan'ın yakınları ile taraf avukatları katıldı. Akdoğan'ı 'kasten öldürme', müşteki sanık Mahmut A.'ya karşı 'silahla kasten yaralama' ve 'tehdit' suçlarından yargılanan tutuklu sanık İbrahim U., mahkeme salonunda hazır bulundu. Sanık İbrahim U.'ya karşı 'silahla tehdit' suçundan tutuksuz yargılanan müşteki sanık Mahmut A. ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmaya katılan maktul Oğuz Akdoğan'ın yakınları, önceki beyanlarını tekrar ederek sanık İbrahim U.'nun 'kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını istedi.

Katil zanlısı sanık hakkında müebbet ve 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi

Mahkeme savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanık İbrahim U. hakkında maktul Oğuz Akdoğan'ı 'kasten öldürme' suçundan müebbet, müşteki sanık Mahmut A.'ya karşı 'silahla kasten yaralama' ve 'tehdit' suçlarından 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep edildi. Müşteki sanık Mahmut A. hakkında ise sanık İbrahim U.'ya karşı 'silahla tehdit' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının talebi üzerine mütalaaya karşı savunma için ek süre verilmesine karar vererek duruşmayı 7 Haziran'a erteledi.

Olayın geçmişi

Edinilen bilgilere göre, Emek Mahallesi Albayrak Bulvarı'nda Suat A. idaresindeki otomobile, plakası tespit edilemeyen başka bir araçtan pompalı tüfekle ateş edildi. Otomobilde bulunan Oğuz Akdoğan başından yaralandı. Ağır yaralanan Akdoğan, kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi'ndeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Akdoğan'ın ölümüyle ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli İbrahim U.'yu, suçta kullandığı tüfekle birlikte saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa