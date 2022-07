Son dakika haberi | Gaz kolu takılı kalan motosiklet kazayı izleyen vatandaşların arasına daldı

Gaz kolu takılı kalan motosiklet kazayı izleyen vatandaşların arasına daldı

Kazadan sonra gaz kolu takılı kalan motosiklet kazayı izleyen vatandaşların arasına daldı

Motosikletin taksiye çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de meydana gelen bir trafik kazasının ardından vatandaşların kaldırmak istediği motosikletin gaz kolu takılı kalınca kazayı izleyen vatandaşların arasına dalma anı görüntülere yansıdı.

Kaza, dün 15.41'de Kırım Caddesi'nde meydana geldi. Güvenlik kameralarına an be an yansıyan kazada, Erol Y. kullandığı 26 AEV 017 plakalı motosiklet ile Yaprak Sokak'tan ters yöne çıkış yaparak Kırım Caddesi'nde Koray D.'nin kullandığı 26 T 0385 plakalı ticari taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle 3 tekerlekli ve kasalı motosikletinden düşen Erol Y., hafif şekilde yaralandı. İlk müdahaleyi çevredeki vatandaşların yaptığı Erol Y., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince tedavi edilmek üzere Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gaz kolu takılı kalan motosiklet vatandaşların arasına daldı

112 Acil Servis ekiplerince yaralı şahıs ambulansa alındığı esnada çevredeki vatandaşlar da trafiğin normal akışına dönmesi amacıyla devrilen motosikleti kaldırmak istedi. Hep bir elden kaldırılan motosiklet gaz kolunun takılı kalmasıyla kendi kendine hızlanarak vatandaşların arasına daldı. Kaldırımda bekleyen vatandaşlara çarptıktan sonra durdurulan motosiklet, ilginç görüntüler oluşturdu.

Motosikletin kasasındaki eşyalar el birliğiyle toplandı

Atık toplayıcılığı yaptığı tahmin edilen yaralı Erol Y.'nin motosikletinin kasasında bulunan malzemeler çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Motosikletin kaldırılmasıyla yolda kalan yiyecek, giyecek ve geri dönüşüm malzemeleri vatandaşların el birliği ile saniyeler içinde motosikletin kasasına geri koyuldu. Duyarlılık ve el birliği ürünlerin motosiklet kasasına taşınması adeta 'İnsanlık ölmemiş' dedirtti.