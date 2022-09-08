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Son dakika haberi... Eskişehir'de suç ve suçlulara yönelik operasyon

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi... Eskişehir'de suç ve suçlulara yönelik operasyon

Son dakika haberi... Eskişehir'de yapılan suç ve suçlularla mücadele çalışmalarında 5 şahıs yakalanırken 1 adet çalıntı motosiklet ile çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

Eskişehir'de yapılan suç ve suçlularla mücadele çalışmalarında 5 şahıs yakalanırken 1 adet çalıntı motosiklet ile çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Tepebaşı İlçesi'nde suç ve suçlularla mücadele amacıyla çalışma yaptı. Çalışmalar neticesinde 1 adet çalıntı motosiklet, 3 adet ruhsatsız tabanca ile 37 adet mermi ve 1 adet tüfek ile 3 adet mermi ele geçirildi.

Çalışmalarda yakalanan E.Y., E.K., Y.K., G.E. ve T.G. isimli 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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