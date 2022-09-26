Son dakika haberi! Eski komşusunu satırla öldüren şüpheli tutuklandı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberlerine göre Bakırköy'de husumetli olduğu eski komşusunu satırla keserek öldüren şüpheli tutuklandı. Bakırköy'de husumetli olduğu eski komşusunu satırla keserek öldüren şüpheli tutuklandı. Olay 23 Eylül Cuma günü gece saatlerinde Bakırköy Şenlikköy yaşandı. 40 yaşında fırıncılık yapan Celal Kılıç'ın boynu ve kolları eski komşusu tarafından kesilerek öldürüldü. Kılıç'ın eski komşusu olan ve aralarında husumet olan şüpheli Nejat D. gözaltına alındı. 4 suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheli ' kasten öldürme ' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Eylül 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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