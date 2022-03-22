Kız arkadaşının yüzüne kimyasal madde atan sanık hakkında yakalama kararı - Haberler

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Kız arkadaşının yüzüne kimyasal madde atan sanık hakkında yakalama kararı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kız arkadaşının yüzüne kimyasal madde atan sanık hakkında yakalama kararı

Ankara'da eski kız arkadaşının yüzüne kimyasal madde attığı iddia edilen sanık adli kontrol hükümlerine uymayınca hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Ankara'da eski kız arkadaşının yüzüne kimyasal madde attığı iddia edilen sanık adli kontrol hükümlerine uymayınca hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde ikamet eden S.S., ayrıldığı eski erkek arkadaşı S.B. tarafından yüzüne 'lavabo açıcı' olduğu belirlenen madde atıldı. Olay sonrası emniyet tarafından adliyeye sevk edilen S.B. adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Daha sonra sanık hakkında Ankara 40. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Hazırlanan iddianamede sanığa, 'kasten yaralama'dan 6 aydan 1 yıl 6 aya, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma'dan 2 yıldan 10 yıla, 'sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı'dan 2 yıldan 5 yıla ve 'silahlı tehdit' suçlarından 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Adli kontrol şartı kaldırılan sanığın imza hükümlülüğünü yerine getirmediğinin öğrenilmesi üzerine sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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