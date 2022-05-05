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Son dakika haberi: Eski iş yerini silahla taradı, arabayla kaçarken de yayayı ezdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gelen son dakika haberlerine göre Eski iş yerini silahla taradı, arabayla kaçarken de yayayı ezdi Diyarbakır'da eski çalışan dehşet saçtı, 3 kişi yaralandı Diyarbakır'da eski çalışan dehşet saçtı, iş yerini taradı, kaçarken de birini ezdiği olayda 3 kişi yaralandı.

Eski iş yerini silahla taradı, arabayla kaçarken de yayayı ezdi

Diyarbakır'da eski çalışan dehşet saçtı, 3 kişi yaralandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da eski çalışan dehşet saçtı, iş yerini taradı, kaçarken de birini ezdiği olayda 3 kişi yaralandı.

Olay, Diyarbakır'ın Yenişehir İlçesi Ofi Semti Ekinciler Caddesinde bulunan bir cep telefonu mağazasında meydana geldi. İddiaya göre eski çalışan iş yeri sahibiyle tartıştı. Tartışma kısa alevlenmesiyle eski çalışan belindeki silahı çekerek iş yerini taradı. Olayda işletme sahibi ve yolda geçen bir kişi mermilerin hedefi oldu, 2 kişi yaralandı. Öte yandan kaçan şahıslar yolda karşıdan karşıya geçmek isteyen bir yayayı da ezerek olay yerinden uzaklaştı. Silahlı kavgayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerince yaralılar ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırılırken olayla ilgili inceleme yapıldı, kaçan şahısların yakalanması için operasyon başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Murat Başal - 3. Sayfa

Diyarbakır, 3. Sayfa, Haberler

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