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Son dakika haberi... Eşiyle tartıştığı iddia edilen kadın evini ateşe verdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi... Eşiyle tartıştığı iddia edilen kadın evini ateşe verdi

Son dakika 3. sayfa haberi: Ankara'da eşiyle tartışan bir kadın, tartışmanın ardından evini yaktı.

Ankara'da eşiyle tartışan bir kadın, tartışmanın ardından evini yaktı. Evin bulunduğu apartmanı kısa sürede saran alevler ve dumanlar paniğe sebep olurken, olayda şans eseri can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Olay sabah saatlerinde Mamak'ın Türközü Mahallesi'ne bağlı Şahit Ayhan Babadağ Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre eşiyle tartışan bir kadın, tartışmanın ardından evini ateşe verdi. Daireden çıkan dumanlar ve alevler kısa sürede apartmanın her yerini sarması binadakilerin ve diğer çevre sakinlerinin panik ve korku yaşamasına neden oldu. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ankara 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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