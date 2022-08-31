Son dakika haberi | Eşini yaralayıp işletmecinin boğazını kesmişti, tutuklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde eşini ve tütün işletmecisini bıçakla ağır yaralayan yabancı uyruklu şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde 29 Ağustos günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan tütün dükkanında yabancı uyruklu A.H. (34) ile dükkan işletmecisi Murat T. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine yabancı uyruklu şahıs yanında getirdiği ekmek bıçağı ile eşi B.A. isimli yabancı uyruklu kadını yaralarken Murat T.'nin ise boğazını kesti. Olayı görenler A.H.'yi şahsı etkisiz hale getirirken, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulanslara alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenilirken A.H. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen yabancı uyruklu şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA