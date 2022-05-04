Aldatma şüphesi ölüm getirdi! Kıskançlık krizine giren şahıs eşini başından vurdu
Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İzmir'in Gaziemir ilçesinde, Suriye uyruklu Muhammed M.'nin, eşi Recea M.'yi kıskançlık nedeniyle öldürdüğü ortaya çıktı. Tutuklanan Muhammed M.'nin polise verdiği ifadede, eşinin başka erkeklerle konuştuğundan şüphelendiğini söylediği öğrenildi.
Suriye uyruklu Muhammed M. ile eşi Recea M. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Muhammed M., tabancayla eşi Recea M.'yi başından vurarak öldürdü.
ALDATILDIĞINDAN ŞÜPHELENDİ
Olayın ardından kaçan Muhammed M., polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammed M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Muhammed M., polisteki ifadesinde, eşini başka erkeklerle konuştuğundan şüphelendiği için öldürdüğünü söyledi.
Demirören Haber Ajansı / Davut Can - 3. Sayfa