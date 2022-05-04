Aldatma şüphesi ölüm getirdi! Kıskançlık krizine giren şahıs eşini başından vurdu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aldatma şüphesi ölüm getirdi! Kıskançlık krizine giren şahıs eşini başından vurdu

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Aldatma şüphesi ölüm getirdi! Kıskançlık krizine giren şahıs eşini başından vurdu

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, Suriye uyruklu Muhammed M.'nin, eşi Recea M.'yi kıskançlık nedeniyle öldürdüğü ortaya çıktı. Tutuklanan Muhammed M.'nin polise verdiği ifadede, eşinin başka erkeklerle konuştuğundan şüphelendiğini söylediği öğrenildi.

Suriye uyruklu Muhammed M. ile eşi Recea M. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Muhammed M., tabancayla eşi Recea M.'yi başından vurarak öldürdü.

ALDATILDIĞINDAN ŞÜPHELENDİ

Olayın ardından kaçan Muhammed M., polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammed M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Muhammed M., polisteki ifadesinde, eşini başka erkeklerle konuştuğundan şüphelendiği için öldürdüğünü söyledi.

Demirören Haber Ajansı / Davut Can - 3. Sayfa

Cinayet, Suriye, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title