Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu: 50 kilo metanfetamin ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi! Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu: 50 kilo metanfetamin ele geçirildi

Son dakika haber: Esenyurt'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 50 kilo metanfetamin ele geçirildi.

Esenyurt'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 50 kilo metanfetamin ele geçirildi. Konu ile ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 2 şüphelinin Zafer Mahallesinde uyuşturucu satışı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Şüphelileri takibe alan polis ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda suçüstü yaptı. Polisler, yolda yürüyen şüpheliyi yakalayarak taşıdığı poşeti aradı. Poşetin içinde tişörtün altına gizlenmiş halde metanfetamin maddesi bulundu. Şüphelinin ikamet adresinde de yapılan aramalarda 2 tabanca, hassas terazi, yüklü miktarda para ve toplam 50 kilogram metanfetamin maddesi yakalandı. Konu ile ilgili Eskan K. ve İlyas B., gözaltına alındı. 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Esenyurt 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title