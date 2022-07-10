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Esenyurt'ta selin hasarı ağarınca ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Esenyurt'ta selin hasarı ağarınca ortaya çıktı Bir çok ev ve iş yeri ve araçlarda hasar oluştu Esenyurt'ta şiddetli yağış sonrası taşan dere nedeniyle birçok ev ve iş yerlerini basan dere nedeniyle yaşanan hasar gün ağarınca ortaya çıktı.

Esenyurt'ta selin hasarı ağarınca ortaya çıktı

Bir çok ev ve iş yeri ve araçlarda hasar oluştu

İSTANBUL - Esenyurt'ta şiddetli yağış sonrası taşan dere nedeniyle birçok ev ve iş yerlerini basan dere nedeniyle yaşanan hasar gün ağarınca ortaya çıktı.

Esenyurt'ta gece saatlerinde bastıran yağmur sonrası derenin taşmasıyla nedeniye Pınar ve Yeşilkent Mahallesi'nde birçok ev ve işyerlerini su bastı. Baskının verdiği hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Vatandaşlar ve ekipler yaşanan hasarı tespit ve onarım için çalışmalarını devam ettirirken birçok yer ise kullanılamaz hale geldi. Bodrum ve giriş kattaki işyeri ve evler suya gömüldü.

İhlas Haber Ajansı / Murat Delice - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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