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Son dakika haberi... Esenler'de genç kızı sokak ortasında öldüren zanlı yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi: Esenler'de genç kızı sokak ortasında öldüren zanlı yakalandıİstanbul Esenler'de 19 yaşındaki Asiye Atalay'ı sokak ortasında başından vurarak öldüren Ümit Karakoyun yakalandı.

ESENLER, İSTANBUL (İHA) - Esenler'de genç kızı sokak ortasında öldüren zanlı yakalandı

İSTANBUL - İstanbul Esenler'de 19 yaşındaki Asiye Atalay'ı sokak ortasında başından vurarak öldüren Ümit Karakoyun yakalandı.

İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman - 3. Sayfa

Asiye Atalay, İstanbul, Esenler, 3. Sayfa, Haberler

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