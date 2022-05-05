Son dakika haberi... Esenler'de genç kızı sokak ortasında öldüren zanlı yakalandı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi: Esenler'de genç kızı sokak ortasında öldüren zanlı yakalandıİstanbul Esenler'de 19 yaşındaki Asiye Atalay'ı sokak ortasında başından vurarak öldüren Ümit Karakoyun yakalandı.
ESENLER, İSTANBUL (İHA) - Esenler'de genç kızı sokak ortasında öldüren zanlı yakalandı
İSTANBUL - İstanbul Esenler'de 19 yaşındaki Asiye Atalay'ı sokak ortasında başından vurarak öldüren Ümit Karakoyun yakalandı.
İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman - 3. Sayfa