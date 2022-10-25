Son dakika haberi | Erzurum'da evde tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti

Erzurum'un Horasan ilçesinde evinde tüfekle vurulan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan koca tutuklanırken vakanın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu araştırılıyor.

Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Alagöz Mahallesi'nde gece saatlerinde Y.S. ve eşi E.S.'nin oturduğu evden silah sesi duyuldu. Evde kanlar tüfekle vurulmuş halde bulunan Y.S. komşuları tarafından hastaneye götürülürken yolda sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili gözaltına alınan koca E.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın aydınlanması için savcı otopsi yapılmak üzere cenazeyi Erzurum Adli Tıp Kurumuna gönderdi. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu ise araştırılıyor. - ERZURUM