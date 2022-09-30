Son dakika haberi: Erzincan'da cinayet zanlısı 1 kişi tutuklandı

Edinilen son dakika haberine göre Erzincan'da 1 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavga ile ilgili gözaltına alınan Afganistan uyruklu kişi tutuklandı.

Erzincan'da 1 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavga ile ilgili gözaltına alınan Afganistan uyruklu kişi tutuklandı.

Olay, dün gece saatlerinde Erzincan merkez Kavakyolu Mahallesi ki bir düğün salonunun önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afganistan uyruklu kişilerin düğünü olduğu esnada çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada, 25 yaşında ki Mohsen Ahmedzade bir başka Afganistan uyruklu Mohammad Davud Husseini tarafından karnından bıçaklandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede ameliyata alınan yaralı Mohsen Ahmedzade yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken cinayet şüphelisi Mohammad Davud Husseini polis ekiplerince yakalanarak gözaltında alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Mohammad Davud Husseini tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZİNCAN