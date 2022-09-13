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Son dakika haberi... Ermenistan askerleri, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi... Ermenistan askerleri, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Azerbaycan-Ermenistan sınırında, Ermenistan askerlerinin ateşkes ihlali yaparak Azerbaycan mevzilerini hedef aldığı belirtildi.

Azerbaycan- Ermenistan sınırında, Ermenistan askerlerinin ateşkes ihlali yaparak Azerbaycan mevzilerini hedef aldığı belirtildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ateşkes ilan edilmesine rağmen yerel saatle 16: 55'te Karakilise ilinin Vağudi yerleşim birimindeki Ermeni birlikleri tarafından Laçın ilinin Ahmedli yerleşim biriminde bulunan Azerbaycan ordusu mevzilerinin topçu bataryalarıyla yoğun ateş altına alındığı belirtildi. Açıklamada, Azerbaycan birliklerince misilleme ateşi açıldığı aktarılırken, saat 09.00'dan itibaren ateşkes ilan edilmesine rağmen, Ermenistan'ın sınır boyunca topçu ve diğer ağır silahları kullanarak ateşkesi yoğun bir şekilde ihlal ettiği bildirildi. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Azerbaycan Ermenistan 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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