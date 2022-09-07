Son dakika haberi! Ermenistan askerleri, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı 3. Sayfa Haberleri Son dakika habere göre Azerbaycan-Ermenistan sınırında, Ermenistan askerlerinin Azerbaycan mevzilerine ateş açtığı belirtildi. Azerbaycan- Ermenistan sınırında, Ermenistan askerlerinin Azerbaycan mevzilerine ateş açtığı belirtildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün 19.50'den bugün 01.20'ye kadar Ermeni birlikleri tarafından Basargeçer ilinin Yukarı Şorca ve Karakilise ilinin Norayan yerleşim birimindeki mevzilerinden, Kelbecer ilinin Zeylik ve Laçın ilinin Ahmedli yerleşim biriminde bulunan Azerbaycan ordusu mevzilerine ateş açtığı belirtildi. Açıklamada, Azerbaycan birliklerince misilleme ateşi açıldığı aktarıldı. - BAKÜ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Ermenistan Azerbaycan 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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