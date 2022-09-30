Son dakika haberi... EREN ABLUKA-37 operasyonunda BTÖ mensubuna ait ceset ele geçirildi 3. Sayfa Haberleri Son dakika haber... 37 operasyonunda BTÖ mensubuna ait ceset ele geçirildi EREN ABLUKA-37 operasyonu kapsamında, Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca, Hakkari ili Merkez ilçesi Kavaklı köyü kırsalında, JÖH ve Jandarma Komando timlerinin katılımıyla icra edilen istihbarata dayalı operasyonda, bölücü terör... EREN ABLUKA-37 operasyonunda BTÖ mensubuna ait ceset ele geçirildi HAKKARİ - EREN ABLUKA-37 operasyonu kapsamında, Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca, Hakkari ili Merkez ilçesi Kavaklı köyü kırsalında, JÖH ve Jandarma Komando timlerinin katılımıyla icra edilen istihbarata dayalı operasyonda, bölücü terör örgütü tarafından eğitim kampı olarak kullanılan, 7 katlı mağara içerisinde, daha önceki çatışmalarda etkisiz hale getirildiği değerlendirilen 3 BTÖ mensubuna ait ceset ele geçirildi Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Komando Hakkari 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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