Diyarbakır gündem haberi: İçişleri: Diyarbakır'da 19 roketatar sevk fişeği, 16 milyon 513 bin kök kenevir ele geçirildi

Diyarbakır gündem haberi | İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır'da yürütülen 'Eren Abluka-34 Operasyonu'nda, Lice kırsalındaki 195 ayrı noktada 19 adet roketatar sevk fişeği ile 16 milyon 513 bin kök kenevir ele geçirildiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır'da yürütülen 'Eren Abluka-34 Operasyonu'nda, Lice kırsalındaki 195 ayrı noktada 19 adet roketatar sevk fişeği ile 16 milyon 513 bin kök kenevir ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Diyarbakır'da yürütülen 'Eren Abluka-34 Narko Terör Operasyonu' ile terör örgütünün finans kaynaklarına darbe vurulmaya devam ediliyor. Operasyonun 16'ıncı gününde, Lice ilçesine bağlı Yalaza Mahallesi kırsalında önceden tespit edilen 195 ayrı noktada; jandarma komando özel operasyon (JOPER), jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerince arazi arama tarama faaliyeti gerçekleştirildi. Operasyonda; 19 adet roketatar sevk fişeği, 492,65 kilo toz esrar, 43,15 kilo kubar esrar ve 16 milyon 513 bin 340 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren Abluka' operasyonlarının, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı olarak başarıyla sürdürüldüğü belirtildi.