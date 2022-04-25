Son dakika haberi | Erciş'te trafik kazası: 4 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Erciş'te trafik kazası: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Son dakika haberine göre Erciş'te trafik kazası: 4 yaralı Van'ın Erciş ilçesinde Van yolu caddesi Van Ağrı kara yolu Müftüoğlu kavşağında 65 DF 242 Plakalı Ford transit araç ile 24 EN 854 Plakalı Citroen binek aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Erciş'te trafik kazası: 4 yaralı

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde Van yolu caddesi Van Ağrı kara yolu Müftüoğlu kavşağında 65 DF 242 Plakalı Ford transit araç ile 24 EN 854 Plakalı Citroen binek aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen ambulanslarla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Aldığımız bilgilere göre yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Trafiğe kapanan yolda araçlar, çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis ekipleri, araçların kaldırılmasıyla yolu tekrar trafiğe açtı.

İhlas Haber Ajansı / Murat Kalkan - 3. Sayfa

Tragger, Ford, Ağrı, Van, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title