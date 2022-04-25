Son dakika haberi | Erciş'te trafik kazası: 4 yaralı

Erciş'te trafik kazası: 4 yaralı

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde Van yolu caddesi Van Ağrı kara yolu Müftüoğlu kavşağında 65 DF 242 Plakalı Ford transit araç ile 24 EN 854 Plakalı Citroen binek aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen ambulanslarla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Aldığımız bilgilere göre yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Trafiğe kapanan yolda araçlar, çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis ekipleri, araçların kaldırılmasıyla yolu tekrar trafiğe açtı.